احذفها فورا من هاتفك.. تحذير جديد من تطبيقات "خطيرة" على أندرويد

تلقى مستخدمو هواتف أندرويد، تحذيرات جديدة بحذف عدد من التطبيقات من أجهزتهم، وعثر إكرام أحمد، الخبير بمجال الأمن الإلكتروني، على مجموعة من التطبيقات في متجر جوجل بلاي التي وصفها بـ "الخطيرة"، وحثهم على إزالتها فورا.





اكتشف إكرام، الباحث بشركة Check Point Security، تهديد جديد آخر، يواجه مستخدمو أندرويد من مجموعة خطيرة مكونة من ثمانية تطبيقات ضمن متجر "بلاي"، يمكنها سرقة المعلومات الشخصية والبيانات المصرفية للمستخدمين ما يعرضهم لخطر كبير، حسبما ذكر موقع "zeenews".





ويحذر إكرام أحمد، قائلا: "إنه بالرغم من أن جوجل تكافح من أجل منع البرامج الضارة من الوصول إلى منصة متجرها، إلا أن المتسللين يتقدمون دائمًا بخطوة واحدة على الإجراءات الأمنية الخاصة بمتجر جوجل بلاي".





ووفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية، يطلق على التهديد الجديد اسم "Clast82"، وهو عبارة عن أداة يمكنها تثبيت أي برامج ضارة على الجهاز، وتحتوي هذه البرامج فيروس حصان طروادة، الذي يمكنه التخفى بهواتف أندرويد للتحكم عن بعد بالجهاز المصاب.





وتقوم البرامج الضارة في أغلب الأحيان بتثبيت برنامج خبيث يدعى AlienBot، يمكنه سرقة البيانات المصرفية، ووفقا لشركة "Check Point"، فأن بإمكان Clast82، السيطرة الكاملة على هاتف الضحية والتصرف كما لو أن المتسلل يمسك الهاتف فعليًا بين يديه.





فإذا كان لديك أي من تطبيقات أندرويد التالية، يجب عليك حذفها من هاتفك الذكي، وتتمثل مجموعة التطبيقات الثمانية التي تحتوي على البرامج الضارة على متجر جوجل بلاي هي:





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