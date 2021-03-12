افتتاح مزرعة إنتاج حيواني ودعم تصدير البطاطس.. نشاط الزراعة خلال أسبوع

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 29، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 5 الى 11 مارس، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.





وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.





واشار الحصاد الاسبوعي للزراعة الى سلسلة الاجتماعات التي بدأها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعًا بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث أهم الملفات الخاصة بقطاع الزراعة والري والأنشطة المرتبطة بهما.





كما شهد خلال هذا الاسبوع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتفاقية تعاون بين الوزارتين، بشأن التعاون فى مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى





وقام وزير الزراعة يرافقه محافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، بافتتاح مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية، وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع كفاءة اصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة، حيث أشار وزير الزراعة إلى أنه تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بطريق الإيجار لمساحة 40 فدان بالأراضي الجيرية، حيث تبلغ الطاقة الإستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنويًا





كما تفقد الوزير، بعض الاصول التابعة لمركز البحوث الزراعية بالنوبارية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبعض قيادات الوزارة، وذلك في اطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة اصول الدولة واستكمالا لخطة وزارة الزراعة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة.









وقرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نقل بعض المسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية واستبعادهم من وظائفهم بسبب تقصيرهم في أداء المهام المطلوبة منهم وتقاعسهم في منع التعدى على الأراضي الزراعية، كما عقد الوزير، اجتماعا لتطوير الرقابة على المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق المحلية، حيث وجه بوضع استراتيجية لمتابعة جودة هذه المنتجات الزراعية في السوق المحلي، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات بالوزارة من أجل ايجاد آلية للرقابة والمتابعة على السلع الزراعية للمواطنين تدعيما لسياسة الوزارة في الاهتمام بجودة المنتجات سواء للسوق المحلي أو للتصدير.





و قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، تشغيل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس علي مدار ال 24 ساعه خلال جميع ايام الاسبوع من اجل دعم المنظومه التصديريه للبطاطس، جاء ذلك خلال لقاءه وعدد من مصدري البطاطس من اجل بحث تسهيل إجراءات التصدير مع تشديد واحكام الرقابه حفاظا على سمعة الصادرات المصرية،حيث اكد حرص الدولة على إزالة جميع المعوقات امام الصادرات حيث أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي.





وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وقيادات وزارة الزراعة؛ لبحث تنمية الثروة السمكية في محافظة الوادي الجديد على أن تقوم هيئة الثروة السمكية بتقديم الدعم الفني والزريعة طبقا لمواصفات وطبيعة المياه، كما تلقى الوزير، تقريرًا من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا بالإضافة إلى 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كافة الاجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة.





واعلنت الوزارة عن تجديد الاعتماد الدولي لمركز بحوث الصحراء، وذلك بعد اجتماع جهة المراجعة الخارجية ISC مع قيادات المركز للمراجعة علي الشعب البحثية وكافة الإدارات للتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة ومتطلبات المواصفات القياسية Iso9001:2015 ، كما تم اختتام الدوره التدربية التى نظمها معهد بحوث الهندسة الوراثية تحت عنوان: "حول كيفية تحديد تسلسل الحمض النووى وتحليل النتائج" والتى عقدت فى بمقر المعهد مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءت الاحترازية لفيروس كوفيد 19 ، حيث حضر الدورة عدد17من شباب الباحثين.



