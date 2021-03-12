حقيقة نقل الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا للعلاج

نفى السفير السوري فى روسيا رياض حداد، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام حول نقل الرئيس السورى بشار الأسد إلى موسكو للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.





وبحسب وكالة سبوتنيك الإخبارية، قال الحداد إن هذه الأقاويل باطلة وأن الرئيس السورى بشار الأسد متواجد فى سوريا ردًا على مزاعم بعض وسائل الإعلام أن الأسد نقل إلى موسكو وحالته الصحية خطيرة.





جدير بالذكر أن الرئاسة في سوريا أعلنت إصابة الرئيس، بشار الأسد، وزوجته أسماء بفيروس كورونا فى ٨ مارس الجاري وأكدت أن الاثنين بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".





وأضافت أن الرئيس وزوجته سيدخلون في حجر صحي "لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، و"سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي".





ووفقًا لوكالة الانباء السورية، سجلت سوريا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا) وشفاء 86 حالة ووفاة 6 حالات.





وأوضحت الصحة السورية، أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 16257، شفيت منها 10711 وتوفيت 1085 حالة.