رئيس الوزراء: لن نترك وضع مباني القاهرة التاريخية كما هو.. ولم يجرؤ أحد من قبل على تطويرها

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، إن الحكومة بدأت بالفعل في تطوير القاهرة، لافتا إلى أن العمل جارٍ الآن في منطقة سُوَر مجرى العيون وعين الصيرة والفسطاط لعودتها لرونقها مرة أخرى.





وأضاف "مدبولي"، على هامش زيارته منطقة الغورية ، "يحب أن يتم تطوير القاهرة التاريخية؛ حتى تعود إلى طابعها ونسيجها المعماري القديم".





وأشار إلى أن المشروعات سيتم عمل لاند سكيب ضخم ومممرات ضمن مشروع تطويرها، مطالبا المعماريين الذين لديهم أي تعديلات التقدم بها، لافتا إلى أن أي تعديلات سيتم بالحوار والمناقشة.





وأكد أن الحكومة لن نترك الوضع كما هو عليه ويجب علينا التطوير، وقال إننا أخذنا تطوير القاهرة التاريخية على عاتقنا، مشيرا إلى أنه لم يكن أحد لديه الشجاعة أن يدخل ويطور هذه المنطقة، يجب على الجميع المشاركة في التطوير.





وأجرى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حوارا مجتمعيًا مع اهالي وسكان القاهرة التاريخية بشأن تطوير المنطقة.





جاء ذلك خلال تفقده منطقة الغورية ووكالة رضوان والمناطق المحيطة في في إطار التكليفات الرئاسية بتكثيف العمل في مشروعات إحياء مناطق القاهرة التاريخية لإعادتها إلى رونقها ومظهرها الحضاري، مع الحفاظ على جميع المباني الأثرية والتراث المعماري، والسعي لإعادتها إلى بريقها الذي ظلت تتميز به على مدى سنوات طويلة بعد عقود من الإهمال.





ويرافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وكل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من الأثريين؛ وذلك للوقوف على الوضع القائم حاليا في هذه المنطقة على أرض الواقع، واستعراض كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات المقترح تنفيذها لتطويرها.