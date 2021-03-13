عضو الأهلي عن اختيار أحمد الطيب للتعليق على مباراة فيتا: استفزاز غير منطقي

علق محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تعيين شبكة "بي إن سبورت" الرياضية أحمد الطيب، معلقا على مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.









وكتب محمد الجارحي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " استفزاز غير منطقي مهنيًا وغير مقبول جماهيريًا أن يتم اختيار معلق متعصب في تعليقه ضد النادي الأهلي لمباراة أفريقية يخوضها الفريق، ويتكرر الأمر وكأنه مقصود".









وتابع: " هل هذا منطق مهني لشبكة قنوات كبرى! الأمر يحتاج لإعادة نظر وبشكل عاجل".







