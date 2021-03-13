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تعليم

جامعة الفيوم: اكتشاف حالة كورونا بين الطلاب خلال الامتحانات

السبت 13/مارس/2021 - 06:40 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 10803 طالب وطالبة وذلك اليوم السبت لليوم الثالث عشر على التوالي.

وأشار شديد إلى أنه خلال الفترة الصباحية قام 6457 طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب 206، منهم 22 تقدموا بعذر، و 184 غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود 7 طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة، بالإضافة إلى 7 حالات غش، وتم تسجيل  حالة واحدة فقط خاصة بفيروس كورونا المستجد.


وأضاف رئيس الجامعة  أنه خلال الفترة المسائية قام 4346 طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغياب 127، منهم 42 تقدموا بعذر، و 85 غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، وتم تسجيل حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل حالات خاصة بفيروس كورونا المستجد.






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