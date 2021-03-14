اليوم .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول سبل تيسيراتها للمعاقين





اطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول سبل التيسيرات المختلفة للمعاقين اليوم الأحد 14 مارس فى تمام الساعة التاسعة صباحّا و تستمر حتى غدا الاثنين .





وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم والمنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .





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وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث





جدير بالذكر انه قد صرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، لـ"صدي البلد"، أنه بالنسبة للفصل الدراسى الثانى فٱن الجامعة سوف تطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والمباشر.





وأكد رفاعي أن الجامعة سوف تتبع نظام التعليم الهجين فى الترم الثانى بحيث يكون 60% تعليم بشكل مباشر و 40% تعليم الالكتروني.