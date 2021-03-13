غرامة وعودة .. طائرة تغير اتجاهها بسبب كمامة

"الكمامة" عنصر بات مقترن بوجوه شعوب العالم بعد تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تشدد على ارتدؤها الحكومات ومنظمة الصحة العالمية لوقف زحف "كوفيد-19"، وفي هذا الإطار فرضت بعض الدول والهيئات غرامات مالية ضخمة على من يظهر بدون أغطية الوجه.





فعلى متن طائرة تابعة لشركة "جيت بلو" الامريكية ، أجبر أحد الركاب على دفع 15 ألف دولار ، لامتناعه عن ارتداء الكمامة وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الشركة.





ولم تقتصر سلوكيات الراكب على الامتناع عن ارتداء غطاء الوجه، بل كان يتصرف بطريقة بغيضة مع الركاب وشرب الكحوليات والصرخ ومزاحمة الركاب مما جعل الشركة تفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 14500 دولار أمريكي، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأجبرت تصرفات الراكب الجنونية الطيار لتغيير وجهته، فصرحت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطيار اضطر لتغيير اتجاهه، فبدلًا ما كانت الطائرة متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، عاد لمطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك.





وتتبع شركة "جيت بلو" القانون الفيدرالي الذي يفرض على الركاب ارتداء أقنعة الوجه بسبب فيروس كورونا، كما تحظر لوائح إدارة الطيران الفيدرالية على الركاب شرب الكحول الذي يجلبونه على متن الطائرة.





الجدير بالذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية شددت على اتخاذ مواقف رادعة مع الركاب المزعجين، خاصًة بعد زيادة السلوكيات العنيفة والمضطربة تجاه ارتداء الكمامات.















