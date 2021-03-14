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فن

120 قيراطاً.. ياسمين صبري ترتدي أغلى عقد بالعالم

الأحد 14/مارس/2021 - 03:20 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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ندى فكري
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة انيقة حيث ارتدت أغلى عقد بالعالم علي شكل تمساح أهدته لها Cartier بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط.

واتضح أن العقد عبارة عن قطعة نادرة صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس، فيما صنفت ياسمين صبري بأنها ثالث إمرأة ترتدي هذه القطعة النادرة بالعالم، بعد ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي والتي ارتدته في عام 2006 بمهرجان كان.

يذكر ان أوضحت ياسمين صبري، أن العقد 120 قيراطًا، ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر.

يذكر ان انتشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع فيديو للفنان عمرو دياب من إحدى حفلاته، حيث ظهر وسط حشود من الجماهير، كانت من بينهم الفنانة ياسمين صبري، وزوجها أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال.

وبدت الدهشة على ياسمين صبري، بالوقوف أمام الهضبة، ونال الفيديو إعجاب رواد "تويتر"، وعلقوا كالتالى "ياسمين صبري مش مصدقه انها شافت عمرو دياب سيبكم انتوا هي قمر الصراحة". 


يذكر أن النجم عمرو دياب عاد إلى القاهرة بعد قضائه 4 أشهر بـ دبى، وظهر الهضبة في أول صورة لعودته إلى مطار القاهرة من دبي في طائرة خاصة بصحبة عدد من أصدقائه الفنانين منهم السيناريست تامر حبيب.

وينشغل الهضبة، خلال الفترة الحالية، بالتجهيز لجولة غنائية جديدة وحفلات فنية في مصر والعالم العربي لموسمي الربيع والصيف.

وطرح عمرو دياب آخر ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لاء" فى ديسمبر الماضى.

120 قيراطاً.. ياسمين صبري ترتدي أغلى عقد بالعالم
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