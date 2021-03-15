تحافظ على صحة الكلى .. 5 أطعمه لا تتنازلى عنها



أطعمه عديدة تساعد على محاربة مشاكل الكلى والحفاظ على صحتها إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

1. القرنبيط



يعتبر القرنبيط مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك والألياف ، وهو خيار صحي لتحسين صحة الكلى بسبب محتواه الغني بفيتامين سي يجعله غذاء مفيد يعزز المناعة ويعزز الأداء الصحي للجهاز البولي و يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى تقليل استهلاكهم للصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور. هذه المعادن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة





2. الكرنب







غني بالمواد الكيميائية النباتية التي تساعد على تكسير الجذور الحرة يحتوي أيضًا على فيتامين K و B12 و B6 وحمض الفوليك والألياف الغذائية نظرًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ، فهو أيضًا غذاء رائع لصحة الكلى





3. الثوم



يحتوي الثوم على عناصر صحية ومغذيات ومعادن مثل الصوديوم والفوسفور والبوتاسيوم. إنه غني بالطعام الرائع المضاد للالتهابات. يساعد على خفض الكوليسترول ويسمح بتدفق الدم بشكل سلس في الجسم إلى جانب ذلك ، يعتبر الثوم بهارًا مهمًا لمن يعانون من أمراض الكلى. يحظر على هؤلاء الأشخاص إضافة الملح إلى طعامهم ويمكنهم الاعتماد على نكهة الثوم







4. البصل

غني بفيتامينات ب المركب وفيتامين ج والمنغنيز ، مما يحسن صحة الأمعاء. يأتي البصل بمضادات الأكسدة القوية التي تزيل السموم وتنظف الكلى. يحتوي البصل أيضًا على معدن الكروم الذي يساعد في التمثيل الغذائي للدهون والبروتينات والكربوهيدرات. لذا فإن تناول البصل نيئًا أو مطبوخًا سيساعد في الحفاظ على صحة الكلى







5.الفجل







هذا الخضار المقرمش غني بمضادات الأكسدة والمغذيات ولكنه منخفض في البوتاسيوم والفوسفور. لذلك ، فهو إضافة جيدة لأي نظام غذائي صديق للكلى . أظهرت الدراسات أن الفجل يشكل إضافة صحية للنظام الغذائي الكلوي

