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أخبار العالم

انتصارات الجيش اليمني تتوالى.. مقتل قيادي حوثي وقصف مخزن أسلحة وصواريخ تابع للميليشيات

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:47 ص
مقتل قيادي حوثي وقصف
مقتل قيادي حوثي وقصف مخزن أسلحة وصواريخ تابع للميليشيات
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قسم الخارجي
أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين،مقتل القيادي الحوثي محمد هادي عجار بمعارك حجة، إلى جانب قصف مخزن للأسلحة والصواريخ تابع للحوثيين.

ووفقا لشبكة "العربية"، قام الجيش اليمني بقطع طرق إمداد الحوثيين في محافظة حجة، كما نجح في تأمين مناطق عزلة بني حسن و قرى بمديرية مستبأ في حجة.

وأدت الصراعات المتصاعدة في أوساط قيادات الميليشيات الحوثية باليمن إلى مصرع رئيس ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي»، التابع للميليشيات، عزيز الجرادي، في عملية تصفية جديدة، وقعت بشارع المطار شمال العاصمة صنعاء.

وبالأمس، أعلن الجيش اليمني إسقاط مسيرة لميليشيات الحوثي في منطقة مريس شمالي الضالع، وتمكن من أسر فصيل كامل من الحوثيين في المنطقة الخامسة بحجة.

كما نجح الجيش في تدمير مدرعة حوثية، ومصرع 5 عناصر كانوا على متنها في جبهة عبس بمحافظة حجة.

وفشلت مليشيا الحوثي الإرهابية، الأحد، في إطلاق صاروخ من محافظة أبين، وسقط في الجهة الغربية من جبل النقيلين.

ونقلت صحيفة المشهد اليمني عن سكان محليين قولهم إن انفجار هائل في منطقة السياني وذي السفال، جراء سقوط الصاروخ.

وأكدت المصادر المحلية أن الصاروخ سقط على بعد مسافة قريبة من منصة إطلاقه، مشيرين إلى انطلاقه من معسكر الأمن المركزي جنوب المحافظة.
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