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فن

التونسي "الرجل الذي باع ظهره" يصل إلى القائمة القصيرة لجوائز أوسكار

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلنت أكادمية الأوسكار عن اختيار الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" ضمن القائمة القصيرة عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي سويدي ألماني سعودي مشترك، للمنتجين نديم شيخ روحه وحبيب عطية وثانسيس كراثانو ومارتن هامبل وأندرياس روكسين.

ويلعب بطولة العنل يحيى مهايني وديا ليان وكون دي بو، بالإضافة لمشاركة خاصة من النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي هو ظهورها الأول في السينما العربية.

"الرجل الذي باع ظهره" يتابع حكاية سام، الشاب السوري الذي يتفق مع فنان عالمي أن يتحول جسده مساحة يرسم عليها الفنان عملًا فنيًا بطريقة الوشم، القرار الذي يلجأ إليه سام كي يتمكن من الحصول تأشيرة لدخول القارة الأوروبية، دون أن يتوقع أنه سيغير حياته للأبد.

وأقيم العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حين فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أحسن ممثل في قسم "آفاق"، قبل أن يشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية وينال عدة جوائز من بينها جائزة أحسن فيلم عربي من مهرجان الجونة السينمائي وجائزة أحسن سيناريو من مهرجان ستوكهولم السينمائي.

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