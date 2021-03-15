أخبار التوك شو.. أسعار الذهب اليوم.. وخطوات الحصول على قرض تمويلي لوحدة سكنية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا، المحلية والإقليمية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:





قال الدكتور مصطفى بدرة ، أستاذ التمويل والإستثمار، إن معظم متطلبات الأفراد بالمجتمع المصري ترتكز على تملك وحدة سكنية خاصة به ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعليمات للبنك المركزي بمنح قروض بتسيهلات تصل لـ 3% ، تنفيذا لوعده للمصريين.





كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الإقتصاد، تفاصيل الحصول على قرض تمويل عقاري بفائدة 3% لمدة 30 عاما لمحدودى الدخل، قائلا: إن تلك الفائدة يتم دفعها مخصوما منها الجزء المسدد.









قال الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العلمي، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى القارة الأفريقية التى قامت بعمل بحوث متقدمة فى صناعة لقاح لكورونا.





قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد في نهاية فصل الشتاء ويفصلها أسبوع عن بداية شهر الربيع وبالتحديد في يوم 21 مارس، مشيرة إلى أنها تكون فترة تقلبات فى الأحوال الجوية.





قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، " نصر على أن ننتمي إلى الدول الكبرى، ونحقق أحلامنا لتنفيذ الحلم الكبير، وكنا نسمع الأخبار الملفقة ويكون مصدرها مدفوعًا مأجورًا، ونعلمها جيدًا".





استعرض برنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 مارس 2021 .





استعرضت قناة العربية، تقرير فيديو يوضح تأثير فيروس كورونا على دول العالم.





قالت المستشارة تهاني الجبالي ، النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا : إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعيين قاضيات ، هو تصحيح لعوار دستوري موجود ، وبعد فترة طويلة من تعليق تعيين المرأة في النيابة العامة والقضاء الإداري .





قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالى، إن التعليم الهجين يهدف لتقليل الكثافات الطلابية داخل الحرم الجامعى، و داخل قاعات الدراسة، لافتًا إلى أن تطبيق التعليم الهجين يكون عن طريق حضور الطالب يومان للكليات النظرية و 4 للعملية.











