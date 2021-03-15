الشباب والرياضة تعلن نتائج اليوم الثاني من منافسات دور 32 لدوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية واللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب النسخة الثامنة، نتائج اليوم الثاني من منافسات دور 32 لدوري مراكز الشباب والتي شهدت إقامة 6 مباريات .









شهدت المباراة الأولي تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بفوز مركز شباب ابو تشت (قنا ) علي مركز شباب كفر القشاش (البحيرة) بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب المنيا الجديدة في المنيا ، فيما فاز في المباراة الثانية مركز شباب خربة ( شمال سيناء) علي مركز شباب شطورة ( سوهاج ) علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالاسماعيلية بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة صعبة للطرفين .











وفي المباراة الثالثة ، تلقي مركز شباب المطرية (الدقهلية) خسارة بهدفين نظيفين أمام مركز شباب سيلا ( الفيوم) علي ملعب مركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة ، وفي المباراة الرابعة ، فاز مركز شباب اصطباري ( المنوفية) علي نظيره مركز شباب ميت حمل (الشرقية) بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لميت حمل علي ملعب مركز شباب شبلنجة بمحافظة القليوبية .











وشهدت المباراة الخامسة ، تحقيق مركز شباب بلفيا (بني سويف) فوزًا صعبًا علي مركز شباب السنانية (دمياط) علي ملعب مركز شباب المعصرة في القاهرة بهدف نظيف، بينما حقق قرية عامر ( السويس ) في المباراة السادسة والأخيرة في منافسات اليوم فوزًا هامًا علي مركز شباب بور فؤاد (بورسعيد) بهدفين نظيفين ضمن لهم التأهل لدور 16 من منافسات الدوري والتي أقيمت ملعب مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.









وتقام غدًا الثلاثاء الموافق 16 مارس مباراتان ، تبدأ الأولي بين مركز شباب المعصره (الوادي الجديد ) مع مركز شباب مسجد الخضر (المنوفية) علي ملعب مركز شباب المنيا الجديدة في المنيا الساعة 12 ظهرًا ، والثانية بين مركز شباب ناهيا ( الجيزة) مع نظيره مركز شباب المحسمة المحطة ( الاسماعيلية) علي ملعب نادي العبور بمحافظة القليوبية الساعة 2 مساءً .











وتختتم مباريات دور 32 من دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة يوم الأربعاء الموافق 17 مارس بثلاثة مباريات تبدأ الأولي بين مركز شباب النجيلة (مطروح) مع مركز شباب العدوة (الشرقية)علي ملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالاسكندرية الساعة 12ظهرًا ، والمباراة الثانية بين مركز شباب ابوسمبل ( اسوان) مع مركز شباب الطود ( الأقصر) علي ملعب مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية الساعة 12 ظهرًا ، والثالثة بين مركز شباب الجرنوس (المنيا) يلتقي مركز شباب الطور (جنوب سيناء) علي ملعب مركز شباب الميناء بالبحر الأحمر الساعة 12 ظهرًا .