ليلة سقوط الكبار.. بيتكوين تقود تراجعات أكبر 10 عملات مشفرة

تعرضت العملات المشفرة، وعلى رأسها بيتكوين لسلسلة من التراجعات، مع ترقب الولايات المتحدة الأمريكية تدفقات واحدة من أكبر حزم التحفيز، والمرجح أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي ينذر بموجة أخرى من الضغوط خلال الأيام المقبلة للعملات الرقمية.





وبحسب تقرير عبر موقع "إنفيستينج" المتخصص، فأنه على الرغم من نجاح عملة بتكوين في الوصول إلى مستويات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، واقتراب عملة "إيثريوم" من الأمر ذاته، تزامنا مع الارتفاعات اللافتة لـ"بينانس كوين" وغيرها من العملات الكبرى، إلا أن جلسة اليوم الاثنين شهدت ما يبدو بالنزوح من العملات الكبرى، تزامنا مع ارتفاعات غير معتادة للذهب المدعوم بمخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، والدولار المستفيد من ارتفاع العائد على السندات.





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ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانونًا يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر الذي تزامن مع ارتفاع عائدات السندات القياسية لعشر سنوات، وأدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الأمريكية إلى ارتفاع الدولار في الأسابيع الأخيرة بفضل اتساع فروق أسعار الفائدة مقارنة بأسواق السندات الرئيسية الأخرى.





وكانت العوائد بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام بسبب استمرار التفاؤل بشأن استمرار التعافي الاقتصادي للولايات المتحدة من كوفيد-19، ونزلت بتكوين خلال تلك اللحظات بحوالي 6% إلى مستويات 56.5 ألف دولار بينما هبطت قيمتها السوقية إلى مستويات 1.06 ترليون دولار.





وتراجعت إيثريوم إلى مستويات 1.78 ألف دولار بانخفاض 5%، بينما نزلت قيمتها السوقية إلى مستويات 205 مليار دولار، هبطت بينانس كوين بحوالي 5% إلى مستويات 257 دولار ، بينما انخفضت قيمتها السوقية دون الـ40 مليار دولار، إلا أنها احتفظت بالمركز الثالث بين أكبر العملات من حيث القيمة السوقية.





وتراجعت كاردنو 3% إلى مستويات الدولار فيما هبطت القيمة السوقية للعملة إلى مستويات 33 مليار دولار، ونزلت عملة بولكا دوت بحوالي 4% إلى مستويات 35 دولار بينما باتت قيمتها السوقية 32 مليار دولار، وانخفض ريبل إكس أر بي بحوالي 2% إلى مستويات 0.44 دولار بتراجع 2% ونزلت القيمة السوقية للريبل دون الـ20 مليار دولار.





وتراجعت ليتكوين بأكثر من 7% نزولا إلى مستويات 204 دولار، وانخفضت قيمتها السوقية إلى 13.5 مليار دولار، وهبطت عملة دوجكوين 7% إلى مستويات 0.056 دولار بينما نزلت قيمتها السوقية إلى مستويات 7.3 مليار دولار، وتراجعت عملة ذيتا حوالي 7% نزولا إلى مستويات 6.9 دولار، بينما انخفضت قيمتها السوقية دون الـ 7 مليارات دولار.





وتراجعت تيرا التي تحتل المركز العاشر من حيث القيمة السوقية إلى مستويات الـ15 دولار بانخفاض بلغت نسبته حوالي 1.3% وانخفضت قيمتها السوقية إلى مستويات 6.3 مليار دولار.