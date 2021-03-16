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توك شو

محمد منير يكشف تفاصيل علاقته بـ أحمد منيب.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:19 ص
محمد منير
محمد منير
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هاني حسين
كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الآن .
 
وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   تعرفت على أحمد منيب عن طريق شقيقي فاروق ".

وأضاف محمد منير:" أخويا فاروق عرفني على صديقه أحمد منيب ولقيت في احمد منيب طاقتي العظيمة  لبداية مشواري  الغنائي".

 وتابع محمد منير:"  اغاني احمد منيب مزيج بين مقام الكرد المقام الموسيقي المصري و الاغنية النوبية".

ومن جانبها قالت وقالت إسعاد يونس: "محمد منير صوت مصر الأسمر الجميل اللي الشعب المصري والعالم كله بيحبه ومحمد منير نجم زار كل بلاد العالم وله شهرة عظيمة بالداخل والخارج".
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