محمد منير يكشف تفاصيل علاقته بـ أحمد منيب.. فيديو

كشف المطرب الكبير محمد منير، تفاصيل مشواره الفني على مر سنوات طويلة، واستمرارية نجاحه إلى الآن .

وقال محمد منير في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تعرفت على أحمد منيب عن طريق شقيقي فاروق ".





وأضاف محمد منير:" أخويا فاروق عرفني على صديقه أحمد منيب ولقيت في احمد منيب طاقتي العظيمة لبداية مشواري الغنائي".





وتابع محمد منير:" اغاني احمد منيب مزيج بين مقام الكرد المقام الموسيقي المصري و الاغنية النوبية".





ومن جانبها قالت وقالت إسعاد يونس: "محمد منير صوت مصر الأسمر الجميل اللي الشعب المصري والعالم كله بيحبه ومحمد منير نجم زار كل بلاد العالم وله شهرة عظيمة بالداخل والخارج".