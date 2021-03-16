رغم كورونا وإتاحة الغياب.. صور ترصد استمرار إقبال الطلاب على الحضور في المدارس

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: أنه تلاحظ بالمتابعة انتظام حضور الطلاب في معظم مدارس الجمهورية رغم إتاحة إمكانية الغياب واستكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد عبر قنوات مدرستنا التعليمية و منصات التعليم الإلكترونية.

وقالت عمليات التعليم: إن مخاوف كورونا لم تمنع الطلاب من الحضور، مشيرة إلى حرص جميع الطلاب و المعلمين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في جميع المدارس.

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس ، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول ، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة.





اقرأ أيضا | برقم الجلوس.. رابط نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة القاهرة





وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الأمر في عدم حضور الطالب بالمدرسة ، فلابد من توقيع إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية بخصوص هذا الأمر.



