رغم كورونا وإتاحة الغياب.. صور ترصد استمرار إقبال الطلاب على الحضور في المدارس

شهدت مدارس جمهورية مصر العربية اليوم استمرارا لإقبال الطلاب على الحضور في المدارس لمتابعة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١
وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم: أنه تلاحظ بالمتابعة انتظام حضور الطلاب في معظم مدارس الجمهورية رغم إتاحة إمكانية الغياب واستكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد عبر قنوات مدرستنا التعليمية و منصات التعليم الإلكترونية.
وقالت عمليات التعليم: إن مخاوف كورونا لم تمنع الطلاب من الحضور، مشيرة إلى حرص جميع الطلاب و المعلمين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في جميع المدارس.
وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، بحضور اختياري في جميع المدارس ، بحيث يختار الطالب بين الحضور للمدرسة وفقا لجداول الحضور التي كانت معدة في الفصل الدراسي الأول ، وبين التعلم عن بعد دون الحضور للمدرسة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة رغبة ولي الأمر في عدم حضور الطالب بالمدرسة ، فلابد من توقيع إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية بخصوص هذا الأمر.
وتشمل البيانات المطلوب كتابتها في هذا الإقرار ، هو اسم ولي الأمر ، و رقمه القومي ، واسم الطالب أو الطالبة ، الصف الدراسي المقيد به ، والعام الدراسي 2020/2021
ويؤكد هذا القرار على ان الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناءا على رغبة ولي الامر ، على أن يتابع الدراسة من لمنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر أيام الاختبارات فقط
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على تواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم تسجيل الغياب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر أن يكون حضور الطلاب في المدارس اختياريا خلال الفصل الدراسي الثاني.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لجان المتابعة وقيادات الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات الخاصة بنظام سير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تناشد الطلاب متابعة قنوات مدرستنا التعليمية والمنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة لمتابعة شرح دروس المواد الأساسية الخاصة بمختلف صفوف المراحل التعليمية المختلفة.