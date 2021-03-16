اتفاق أمريكي ياباني حول كيفية مواجهة سياسات الصين ونفوذها.. تفاصيل

عقد كل من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيريهما اليابانيين في العاصمة طوكيو، لإجراء مباحثات حول كيفية مواجهة نفوذ الصين.





وقال وزير الخارجية الأمريكي، خلال المؤتمر، إنه جرى مناقشة التحديات المتعلقة بالصين وبحر الصين الجنوبي مع اليابان، مشيرا إلى أن تم الاتفاق على اعتبار سياسات الصين تمثل خطورة على أمن منطقة شرق آسيا.





وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة واليابان تنتقدان سلوك الصين وتعتبرانه "مزعزعا للاستقرار". كما اتفق الجانبان الأمريكي والياباني على تعزيز التحالف بين البلدين لدعم استقرار شرق آسيا.





وبدوره، اتهم وزير الدفاع الأمريكي الصين باستغلال انشغال واشنطن في السابق بالشرق الأوسط وقامت بتهديد الحلفاء.





وشدد أوستن على أن الصين تمثل تهديدا ستركز وزارة الدفاع الأميركية على التصدي له.



