ضبط 3 محطات وقود مخالفة في دمنهور والدلنجات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية المتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والإلتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين وإدارة الموازين والدمغة بشن حملة مكبرة على ٩ محطات وقود بنطاق مركزي دمنهور والدلنجات، حيث تبين وجود ٦محطات وقود غير مخالفة ومطابقة للمواصفات و٣ محطات مخالفة وبيانها الآتي :-

- ضبط محطة وقود بمنطقة عبد المجيد صالح بالدلنجات بها عجز ٤٠٠ سم فى طلمبة السولار

- ضبط محطة وقود بمنطقة أبو سعيفة بالدلنجات وتبين وجود عجز فى ٢ طلمبة سولار ( الأول ٦٢٠ سم فى عيار سعة ٢٠ لتر - الثانيه ٢٥٠ سم فى عيار ٢٠ لتر)

- ضبط محطة وقود بمنشأة ميت غمر الدلنجات وتبين وجود عجز فى ٢ طلمبة سولار وبنزين ٨٠ ( طلمبة البنزين ٨٠ ليتر ٦٠٠ سم فى عيار سعة ٢٠ لتر - العجز فى طلمبة السولار لتر و١٠٠سم فى عيار سعة ٢٠ لتر)، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر لردع المخالفين.

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