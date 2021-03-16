الأحمر والأخضر.. طريقة عمل القلقاس للشيف شربيني

يتم طهى القلقاس بطرق متعددة، ولكن أشهر وصفتين هما القلقاس الأحمر والأخضر، ونقدمهما لكم على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على قناة "سي بي سي سفرة".





طريقة عمل القلقاس الأحمر

مقادير القلقاس الأحمر

لحم مكعبات

قلقاس

جزر

كرفس

بصل

طماطم

كزبرة خضراء

ثوم

ليمون

شبت

مرقة

زبدة

حبهان

ورق لورا

قرفة

ملح – فلفل









طريقة تحضير قلقاس بالتقلية

* اسلقي اللحم في ماء وورق لورا وقرفة وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة و قشري القلقاس وقطعيه مكعبات.





* افرمي قليلا من الثوم والبصل وضعيهم في قليل من الزبدة على النار.





* أضيفي المرقة والقلقاس وعصرة ليمون ثم قطع اللحم.





* أضيفي الطماطم المبشورة واتركيها لتغلي.





* في طاسة ضعي قليلا من الزبدة والكزبرة والشبت واتركيها حتى يسود لونها تماما، افركيها وباستخدام شوكة ثم أضيفيه إلى الحلة واتركيه حتى ينضج على نار هادئة ويقدم ساخنا.









طريقة عمل القلقاس الأخضر

مقادير القلقاس الأخضر

1 كيلو لحم ضاني

مرقة سلق اللحمة

1 كيلو قلقاس

4 حزم سلق أخضر

حزمة كزبرة خضراء

حزمة كرفس

5 فصوص ثوم مفروم زبدة ملح وفلفل أسود

بصلة متوسطة

حبهان ورق لورا









طريقة عمل القلقاس الأخضر:

* يوضع القلقاس ويسلق في مرقة سلق اللحمة و يضاف عصير ليمونة ويترك حتى تمام النضج.









لعمل الخضرة:

* يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف السلق والكرفس والخضرة حسب الرغبة ثم تشوح جيدا ثم الشوربة وتفرم في الكبة ثم تضاف على القلقاس ويترك حتى يغلي ثم يضاف اللحمة ويقدم.



