ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الأحمر والأخضر.. طريقة عمل القلقاس للشيف شربيني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:59 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء محمد
القلقاس يعد من الخضراوات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، لكنه بالرغم من ذلك لا ينتشر بصورة كبيرة على الموائد المصرية بسبب عدم إتقان العديد من السيدات طريقة طهيه بمذاق مثالي.


يتم طهى القلقاس بطرق متعددة، ولكن أشهر وصفتين هما القلقاس الأحمر والأخضر، ونقدمهما لكم على طريقة الشيف شربيني، مقدم برنامج "الشيف" على قناة "سي بي سي سفرة".


طريقة عمل القلقاس الأحمر 
مقادير القلقاس الأحمر
لحم مكعبات 
قلقاس
 جزر
 كرفس 
بصل 
طماطم 
كزبرة خضراء
 ثوم 
ليمون 
شبت 
مرقة 
زبدة
 حبهان
 ورق لورا
 قرفة 
ملح – فلفل


طريقة تحضير قلقاس بالتقلية
* اسلقي اللحم في ماء وورق لورا وقرفة وحبهان وبصل وثوم وجزر وكرفس ومكعبين مرقة وقشري القلقاس وقطعيه مكعبات.

* افرمي قليلا من الثوم والبصل وضعيهم في قليل من الزبدة على النار.

* أضيفي المرقة والقلقاس وعصرة ليمون ثم قطع اللحم.

* أضيفي الطماطم المبشورة واتركيها لتغلي.

* في طاسة ضعي قليلا من الزبدة والكزبرة والشبت واتركيها حتى يسود لونها تماما، افركيها وباستخدام شوكة ثم أضيفيه إلى الحلة واتركيه حتى ينضج على نار هادئة ويقدم ساخنا.


طريقة عمل القلقاس الأخضر 
مقادير القلقاس الأخضر
1 كيلو لحم ضاني 
مرقة سلق اللحمة
 1 كيلو قلقاس
 4 حزم سلق أخضر
 حزمة كزبرة خضراء 
حزمة كرفس 
5 فصوص ثوم مفروم زبدة ملح وفلفل أسود
 بصلة متوسطة
 حبهان ورق لورا


طريقة عمل القلقاس الأخضر:
* يوضع القلقاس ويسلق في مرقة سلق اللحمة ويضاف عصير ليمونة ويترك حتى تمام النضج.


لعمل الخضرة:
* يشوح الثوم في الزبدة ثم يضاف السلق والكرفس والخضرة حسب الرغبة ثم تشوح جيدا ثم الشوربة وتفرم في الكبة ثم تضاف على القلقاس ويترك حتى يغلي ثم يضاف اللحمة ويقدم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طرق عمل العكاوى .. 3 وصفات مميزة أبرزها الإيطالي

هتجري ريقك.. 3 وصفات لطاجن اللحمة للشيف شربيني

قبل عيد الغطاس.. وصفات شهية ومتنوعة لـ طريقة عمل القلقاس

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

أبرزها بالمشروم .. 4 وصفات غير تقليدية لعمل البامية

طريقة عمل الخبيزة بـ 4 وصفات أبرزها الفريك

ترشيحاتنا

صاروخان وطائرة مفخخة .. الإمارات تدين استهداف الحوثيين لمدينة خميس مشيط بالسعودية

الأهلي مزيكا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك فيتا

الأردن يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

نتيجة تاريخية .. طاهر محمد طاهر يسجل هدف الأهلي الثالث في شباك فيتا كلوب

إثيوبيا تعلن موقفها بشأن طلب السودان وساطة رباعية لحل أزمة سد النهضة

السيسي يرحب بتكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري مع سريلانكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاحنات وتجاهل واعتذار.. 5 أسباب أدت لاشتعال الخلاف بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

دراسة تحذر من نزيف اللثة.. إشارة إلى مرض خطير

رسميا.. طرح الأسعار ومدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات.. تعرف عليها