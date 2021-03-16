قصة السيارة التي أنقذت المايسترو صالح سليم من العمى | صور

" لا تكذبي إني رأيتكما معًا.. ودعي البكاء فقد كرهت الأدمعا ، ما اهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وأدعى" قصيدة توجت بغناء كلماتها من كبار مطربي الزمن الجميل بداية من الموسيقار محمد عبدالوهاب، والعندليب عبدالحليم حافظ، لتتزين بعد ذلك بصوت الصغيرة نجاة الملائكي العذب لتصبح أيقونة الفيلم السينمائي " الشموع السوداء " الذي يعد أول بطولة مطلقة للراحل صالح سليم.

يتناول فيلم " الشموع السوداء " قصة الشاب أحمد الذي قام بدوره الراحل صالح سليم، فقد بصره إثر حادث وقوعه من فوق حصانه، هذا غير تعرضه لخيانة حبيبته التي أفقدته الثقة في التعامل مع جميع النساء، فيقرر الذهاب للعيش مع والدته في الريف بعيدا عن البشر، كان احمد يحتاج إلى رعاية طبية شديدة وهذا أدى إلى طلب والدته لممرضة تقيم معهم بشكل دائم.

وقع الاختيار على الفتاة الرقيقة إيمان والتي جسدتها الفنانة نجاة، منذ بداية عملها لرعاية هذا الشباب الكفيف وجدت منه قسوة وحدة في التعامل معها بشكل دائم بسبب شكوكه الدائمة تجاه النساء، وتمر الأيام وتولد قصة حب بين إيمان واحمد تجعله يُقبل على الحياة مرة أخرى، وظهرت سيارتين عدة مرات خلال أحداث الفيلم تارة برفقة احمد و إيمان، وتارة برفقة باقي أبطال العمل، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

السيارة الأولى ظهرت في اكثر من مشهد برفقة والدة أحمد " امينة رزق"، وأخيه فتحي " صلاح سرحان "، وكانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية الفارهة ذات التاريخ العريق باكارد PACKARD والتي تأسست في العام 1899 وظلت متربعة على عرش صناعة السيارات الفاخرة حتى آخر إنتاج لها في العام 1958.

كانت السيارة من الطراز PACKARD CARIBBEAN CONVERTIBLE موديل عام 1954، والتي كانت من أولى السيارات التي تستخدم محركات قوية من V12، و أخرى V8 مكونة من 8 أسطوانات بسعة 3000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 310 حصانًا.

أما السيارة الثانية فقد ظهرت برفقة أحمد و إيمان في آخر أحداث الفيلم، والتي أنتجتها شركة صناعة السيارات الأمريكية دودج DODGE حيث تأسست في العام 1900، وكانت من الطراز DODGE CUSTOM ROYAL موديل عام 1957، والذي صنف على أنه أفضل طراز أصدرته شركة DODGE، وقد زود بمحرك مكون مكون من 8 أسطوانات، يستطيع أن يولد قوة قدرها 325 حصانًا.

جدير بالذكر ان فيلم الشموع السوداء بطولة كلًا من " صالح سليم، نجاة، أمينة رزق، فؤاد المهندس، صلاح سرحان، ملك الجمل، ثريا فخري، بدر نوفل، حسين إسماعيل، نوال أبو الفتوح، قدرية قدري، محمد شوقي" ومن تأليف ضياء الدين بيبرس و إخراج عز الدين ذو الفقار، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 13 مايو من العام 1962.