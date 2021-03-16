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سيارات

لأول مرة.. ظهور النموذج الأول من طراز EQE مرسيدس الكهربائية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 05:40 م
EQE مرسيدس الكهربائية
EQE مرسيدس الكهربائية
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كريم عاطف

نشرت مؤخرا شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية الفاخرة مقطع فيديو للنموذج الأولي المتقدم من مرسيدس EQE الكهربائية اثناء اختبارها في ألمانيا.


وتأتي السيارة مرسيدس بنز EQE كأحدث سيارة كهربائية تنضم إلى قائمة السيارات الكهربائية، والتي ستكون أصغر قليلًا من نظيرتها للفئة S ، وستتنافس تسلا Model S ، و أودي e-tron GT ، و بورش تايكان.


وتظهر السيارة مرسيدس بنز EQE اثناء اختبارها فى المانيا مموهة بشكل كبير، ويبدو أنه تمت إزالة أجزاء معينة من الجسم، مثل المصابيح الخلفية بالكامل ، كما انها تبدو مشابهة للسيارة  EQS، ولكن بحجم اصغر وأكثر إحكاما.


ويؤكد الخبراء ان السيارة مرسيدس بنز EQEستستمد طاقتها من محركين كهربائيين، أحدهما يعمل على تشغيل الجزء الأمامي بينما يدفع الآخر المؤخرة بنظام AWD حقيقي. ينتج هذا الإعداد 469 حصانًا و560 رطلًا من عزم الدوران في EQS، ونطاق قيادة يبلغ 435 ميلًا.


ومن المتوقع ان توفر السيارة مرسيدس EQE نطاق سير أصغر يتراوح بين 350 و400 ميل. من المتوقع أيضًا أن تنضم نسخة SUV من EQE إلى التشكيلة في عام 2022.


كما يؤكد الخبراء ان الطرح الرسمى للسيارة مرسيدس بنز EQE، سيكون خلال منتصف العام الجارى .


وتقول شركة مرسيدس الألمانية إنها تتمنى ان تمثل المركبات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول عام 2030 .

لأول مرة.. ظهور النموذج الأول من طراز EQE مرسيدس الكهربائية
لأول مرة.. ظهور النموذج الأول من طراز EQE مرسيدس الكهربائية
لأول مرة.. ظهور النموذج الأول من طراز EQE مرسيدس الكهربائية
لأول مرة.. ظهور النموذج الأول من طراز EQE مرسيدس الكهربائية
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