طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن محمد شريف سليم لم يتعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت اليوم الثلاثاء.





وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، قرر إراحة اللاعب بين شوطي المباراة بعد شعوره بإجهاد خفيف في السمانة.





وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.