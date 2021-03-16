طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن محمد شريف سليم لم يتعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت اليوم الثلاثاء.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، قرر إراحة اللاعب بين شوطي المباراة بعد شعوره بإجهاد خفيف في السمانة.
وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب فيتا كلوب بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.