ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ظهيران بدون أي دور هجومي.. ميدو يعلق على أداء الزمالك في الشوط الأول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم

علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على أداء الزمالك في الشوط الأول انام فريق الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب ميدو غبر تويتر قائلا "لازم نكسب وباكين الطرف مالهومش اي دور هجومي بن شرقي بيخش عمق الملعب وعبد الله جمعه واقف مش عايز يزيد.. اسامه فيصل عايز يستلم في رجله على طول هو واوباما...اسهل نص ساعه على دفاع ‎#الترجي ‎#الزمالك_الترجي ".

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الزمالك والترجي التونسي بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي بين الفريقين .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي يقلب تأخره لانتصار على تونجيث السنغالي

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة الترجى فى دورى أبطال أفريقيا

الزمالك يختتم استعداداته لموقعة الترجي في دوري الأبطال

الترجي يحدد موعد السفر إلى القاهرة لمواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

غدا.. اجتماع فني لمباراة الزمالك والترجي التونسي لوضع الترتيبات النهائية

ترشيحاتنا

بالعصا.. "المعلمين" تكشف تفاصيل التعدي على مديرة مدرسة.. وتتوعد الفاعل| صور

بصورة سيلفي.. مايكل يدعم زوجته لمواجهة السرطان: أفتخر بها في كل الأحوال

نمر الخلافة يعترف: حفيد البنا كلفني باستهداف ضباط شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية

بعد زيادة المرتبات .. الغرف التجارية تعلن حقيقة رفع الأسعار الفترة المقبلة

السعودية.. إجراء عاجل بشأن التعدي على أراضي الدولة بمنطقة الرياض

بعد اقتراح فيتا كلوب .. نسر الأهلي يتحرك من ملعب الشهداء إلى المطار عائدا للقاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب

10 طرق طبيعية للوقاية من مضاعفات السمنة على الكلى والصحة

مواصفات وأسعار أصغر سيارة في السوق السعودي موديل 2021|صور