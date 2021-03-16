ظهيران بدون أي دور هجومي.. ميدو يعلق على أداء الزمالك في الشوط الأول

علق احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على أداء الزمالك في الشوط الأول انام فريق الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.





وكتب ميدو غبر تويتر قائلا "لازم نكسب وباكين الطرف مالهومش اي دور هجومي بن شرقي بيخش عمق الملعب وعبد الله جمعه واقف مش عايز يزيد.. اسامه فيصل عايز يستلم في رجله على طول هو واوباما...اسهل نص ساعه على دفاع ‎#الترجي ‎#الزمالك_الترجي ".

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين الزمالك والترجي التونسي بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي بين الفريقين .