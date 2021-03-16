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رياضة

لم نكن جاهزين.. أول تعليق من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:42 م
صدى البلد
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ملك موسى
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه بعد عودته للفريق الأبيض مجددا فوجئ بعدم جاهزية اللاعبين بدنيا وغياب الروح القتالية، مشددا على أنه حاول تجهيز اللاعبين لمباراة الترجي التونسي إلا أنهم لم يصلوا لـ50% من مستواهم الفني والبدني، وسيسعى لتجهيزهم في الفترة المقبلة بصورة أفضل.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من الترجي "الفريق لم يحقق أي فوز في البطولة لكي يتحدث أحد عن تحملي للمسؤولية في لقاء اليوم، ومازلنا نعمل من أجل تطوير المستوى بشكل أكبر في المرحلة المقبلة، والنواحي الذهنية والبدنية لها أهمية وهي مفتقدة في الوقت الحالي داخل الفريق".

وأوضح المدرب أن لاعبي الفريق ليسوا جاهزين على المستوى البدني أو الفني، مشددا على أن الفوز في مباريات الدوري الماضية خادع، والدليل هو المستوى الذي قدمه الفريق خلال مباراة الترجي.

وأوضح المدرب أن الفريق سيقاتل لآخر فرصة مضيفا أنه إذا تم عقد مقارنة بين مباراة الترجي اليوم، ومباريات الترجي التي خضتها في الفترة الأولى مع الفريق سيجد الجميع أن هناك فارقا كبيرا سواء باللعب في العمق أو الكرات العرضية.

وأوضح أن أشرف بن شرقي كان يشارك مع الوداد في مركز المهاجم وحصل على دوري أبطال، موضحا أنه اعتمد عليه اليوم في الشوط الثاني كمهاجم، مضيفا أنه لم يجرِ تغييرات أخرى بعد مشاركة إمام وشيكابالا لأن الوضع كان صعبا، والفريق لديه نقطتان من 3 مباريات قبل لقاء الترجي.

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