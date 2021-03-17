كوشنر يواجه انتقادات واسعة بعد اعتباره الصراع الفلسطيني الإسرائيلي «خلافاً عقارياً»

اعتبر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مجرد "خلاف عقاري"، ما أثار انتقادات واسعة وعاصفة من السخرية ضد السياسي الشاب.





وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال كوشنر إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مجرد "خلاف عقاري" بين الطرفين، وأنه يمكن حله فقط بمجرد أن يحل الجانبان خلافاتهما".





وكتب كوشنر "كشفت اتفاقيات إبراهيم أن الصراع ليس أكثر من نزاع عقاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يحتاج إلى تعطيل علاقات إسرائيل مع العالم العربي"، معتبرا أن الصراع سينتهي في النهاية عندما يتفق الطرفان على خط حدود عشوائي.





وزعم صهر ترامب أن التطبيع الاقتصادي والتجاري؛ هو بوابة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.





من جهته، قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، الدكتور أحمد المدللن إن كوشنر "مراهق سياسي"، مؤكدا أنه يُصر على تزييف الحقائق رغم أنه أثبت فشله السياسي.



