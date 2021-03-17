إمام عاشور لـ جمهور الزمالك : "ناس مريضة بطلوا بقا محدش يتكلم عليا"

شن إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، هجوماً علي عدد من جماهير القلعة البيضاء، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له، عقب خسارة الفريق أمام الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".









وكتب "إمام" عبر خاصية "استورى" علي إنستجرام الخاص به :"نفسي أعرف أنا عملكم ايه حارق دمكم ودم أبوكم كدا، انا الحمدلله مبخفش من حد لو الابلكيشن دا هيتكلم دا هقول عندى وبتكلم".









وأضاف :"ياريت كل واحد يخليه في نفسه ناس مريضة وحسبى الله ونعم الوكيل في كل واحد بيتكلم بـأسمي".









وتابع "عاشور" : "ولا أنا لازم أدفع وأجيب هدايا، علشان محدش يتكلم عليا بطلو بقا الواحد قرف منكم









وتغلب الترجي التونسي، علي الزمالك في المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد القاهرة بهدف دون رد، بتسديدة أرضية زاحفة قوية على يمين الحارس محمود جنش.







