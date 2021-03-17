أخبار الرياضة.. عودة بعثة الأهلي وتخلف موسيماني عنها وميدو يفتح النار على إدارة الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تخلف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي عن مرافقة بعثة أبناء الرداء الأحمر العائدة إلي القاهرة من الكونغو.









عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، منذ قليل، عبر ميناء القاهرة الجوي، قادمة من الكونغو، على متن طائرة خاصة .













قال الإعلامي هاني حتحوت، إن أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، دخلت في مشادة كلامية، عقب هزيمة الفريق أمام الترجي التونسي.









قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام.









شن أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب نادي الزمالك السابق، هجوما لاذعا على الإدارة المؤقتة التي تدير الزمالك، والجهاز الفني واللاعبين عقب الخسارة أمام الترجي بهدف نظيف دون رد فى اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.







