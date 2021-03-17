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أخبار العالم

تونس تدخل على خطة أزمة لقاح استرازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:33 م
علم تونس
علم تونس
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شيماء مصطفى
أكد مدير معهد باستور بتونس، الهاشمي الوزير، اليوم الأربعاء، أنه من الوارد أن تلغي بلاده كل لقاحات ''استرازينيكا'' القادمة إليها، إذا ثبت أن لها آثار جانبية خطيرة.

جاءت تصريحات الوزير، على هامش وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر إلى تونس في إطار مبادرة كوفاكس.

وكانت عدد من دول أوروبا، أعلنت تعليق التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بشكل احترازي لحين التأكد من عدم وجود أعراض جانبية منه، وذلك بعد ورود أنباء عن حالات تجلط دموي.

وكان من المفترض استخدام لقاح أسترازينيكا على نحو خاص في العيادات إذ أن من الممكن تخزينه هناك أيضا.

وأكدت بريطانيا ومنظمة الصحة العالمية، أنه لا أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات.
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