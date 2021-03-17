مستشار وزير الطيران: توفير عربات جولف وسلم كهربائي بالمطارات لنقل المسنين





جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي واكثر من 60 برلمانيًا، بشأن حقوق المسنين، في حضور ممثلي الوزارت المعنية ومنها العدل والمالية والاسكان، والتضامن الاجتماعي والشباب والطيران والإعلام والإتصالات والسياحة والتربية والتعليم والتخطيط، فضلًا عن ممثلي البنك المركزي.





وكشف عارف أنهم بصدد تدشين شركة للطيران الداخلى منخفضة التكلفة والتي يجوز للمسن العادى والمعوز الاستفادة من بعض المقاعد فيها.





ونوه عارف إلي أن الشركة الوطنية مصر للطيران تبذل كل جهدها للاستمرار بكفاءة فى السوق، خاصة بعد الخسائر التى تكبدتها العام الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا والتى بلغت نحو 7 مليار جنية، قائلا : " لدينا 34 عامل ،ولم نسرح أى عامل رغم الظروف الصعبة التى تواجهها الشركة الوطنية ،على الرغم أن بعض شركات الطيران العالمية اضطرت إلى الإغلاق بعد توقف حركة الطيران عالميا بسبب الجائحة".





وحول ماتضمنه مشروع قانون المسنين ،شان حصول المسن على خصم بخطوط الطيران الداخلية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين فى السنة ،قال مستشار وزير الطيران المدنى ،أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة ولاسيما لتحديد حركة السفر سواء للمسن العادى أو المسن المعوز، الامر الذي طالب فيه النائب عبد الهادي القصبي بايفاد اللجنة بالرد خلال 5 ايام.





ويهدف القانون - حسب المادة الأولي- إلى حماية ودعم حقوق المسنين ، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها ، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة ، وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم .





وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر ، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

أكد أمجد عارف مستشار وزير الطيران المدنى، إهتمام القطاع بتقديم كافة الخدمات للمسنين دائمًا بشكل لائق وفي مقدمتها توفير عربات جولف داخل المطارات لنقل كبار السن فضلًا عن توفير السلم الكهربائى ووجود أطباء لمواجهة الحالات الصحية المفاجئة التى تحدث داخل المطارات.