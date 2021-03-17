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أخبار العالم

بعد تعليق دول أوروبية استخدامه.. خطوة جريئة لرئيس وزراء بريطانيا بشأن لقاح أسترازينيكا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:20 م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتزامه تلقي لقاح شركة أسترازينيكا، ردًا على وقف عدد من الدول الأوروبية استخدامه مؤقتًا، للتأكد من عدم وجود أعراض جانبية له.

وقال جونسون لنواب مجلس العموم: "ربما يكون أفضل شيء يمكنني قوله عن لقاح أكسفورد-أسترازينيكا هو أنني تلقيت أخيرًا أخبارًا بأنني سأتلقى جرعة سريعة خاصة منه قريبًا جدًا".

وكانت عدد من دول أوروبا، أعلنت تعليق التطعيم بلقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بشكل احترازي لحين التأكد من عدم وجود أعراض جانبية منه، وذلك بعد ورود أنباء عن حالات تجلط دموي.

وكان من المفترض استخدام لقاح أسترازينيكا على نحو خاص في العيادات إذ أن من الممكن تخزينه هناك أيضا.

فيما أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه لا أدلة على تسبب لقاح أسترازينيكا بجلطات.

كما دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق، عن اللقاح مجددا عن لقاح "أسترازينيكا"، مؤكدا أنه آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه في حملة التطعيم.
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