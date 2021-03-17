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فن

شهادة تتعلق على الحيطة.. عمرو دياب يبدي اعتزازه بـ كريم فهمي..شاهد

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:32 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الفنان كريم فهمي  فيديو جديدا من حفلة الهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يشكر كريم فهمي علي حضوره، قائلا: بشكرك جدا علي حضورك ،و احنا من محبينك.

وعلق كريم فهمي علي الفيديو قائلا : مش من طبيعتي اني انزل حد بيشكر فيا انما لما الهضبة بنفسه يقولي انه بيحبني ديه شهاده مش بس انزلها لأ ديه تتعلق علي الحيطة ، شرف كبير ليا يا هضبه.

كان الفنان كريم فهمي قد روج لفيلمه الجديد، "ديدو" المقرر عرضه قريبا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب كريم، تعليقا علي أفيش الفيلم: "ديدو (ارجوك لا تفعصني سهوا)  ، شكلها قربت ولا ايه، تأليف : كريم فهمي ، إخراج : عمرو صلاح ، انتاج : احمد السبكي ، كريم السبكي ، توتا السبكي". 

فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.

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