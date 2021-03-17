أمينة عاطف: التتويج بكأس مصر مجرد بداية نحو حصد البطولات

عبرت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، عن سعادتها بالفوز ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك.





وأكدت أمينة أن فريق سيدات يد الأهلي حقق الفوز بالكأس عن جدارة واستحقاق، كما أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري، مؤكدة أن التتويج بالبطولة مجرد بداية نحو الفوز بالمزيد خلال الفترة المقبلة.





وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن الفريق سيغلق ملف كأس مصر، وسيبدأ الاستعداد للمباريات المقبلة في بطولة الدوري، من أجل الاستمرار في حصد المزيد من البطولات، وإسعاد جماهير الأهلي.





ووجهت أمينة عاطف الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، على دعم الفريق ومساندته.



