ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجنون.. هبة البشبيشي تهاجم إثيوبيا بسبب سد النهضة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:49 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
البهى عمرو
قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشأن الأفريقي، إن دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، مجنون، وتصريحه الأخير بملء سد النهضة فى شهر 5 غير صحيح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا لن تتمكن من الملء الثانى للسد إذا تقدمت مصر و السودان بشكوي أمام الاتحاد الإفريقي.

ولفتت إلى أن مصر و السودان لم يشتكيا حتى الآن، وأن ما تقوم به مصر و السودان اجراءات تفاوضية.

وأشارت إلى أن السد الإثيوبي قنبلة مائية قد تنفجر فى أى لحظة ولم يختبر هندسيًا.

وأوضحت أنه قد يحدث صراع مسلح بين مصر و السودان و إثيوبيا، ولذلك نطالب بتقديم شكوى رسمية، وبأسلوب قانوني.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. محمد نصر علام يكشف ألاعيب إثيوبيا ومتى تبدأ في تهديد السودان

نأمل في اتفاق.. تصريح جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

البشبيشي: تعرض إثيوبيا لعقوبة من الاتحاد الأفريقي سيوقف العمل فى سد النهضة

تستغل ضعف الاتحاد الأفريقي.. أول تعقيب سوداني على البيان المستفز للخارجية الإثيوبية

يقضي على نصف شعبنا .. صحفي سوداني عن الملء الثاني لسد النهضة

إثيوبيا تتجاوز الخطوط الحمراء.. أديس أبابا ترفض الوساطة الدولية في ملف سد النهضة.. محللون: تستغل ضعف الاتحاد الأفريقي ونصف شعب السودان مهدد بالموت.. وهذا السيناريو الأسوأ

ترشيحاتنا

الكويت تتخذ قرارا عاجلا بشأن دخول القادمين من السعودية وقطر

عزة مصطفى تعلن خبرا محزنا على الهواء.. فيديو

بعد تعليق دول أوروبا استخدامه.. الحكومة تعلن موقف تطعيم المواطنين بـ لقاح استرازينيكا

متخصصة في الشأن الأفريقي : إثيوبيا لن تستطيع الملء الثانى للسد

في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

فنان في مصحة نفسية وأخرى بائعة في سوبر ماركت.. ماذا يحدث في الوسط الفني؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير