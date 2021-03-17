مجنون.. هبة البشبيشي تهاجم إثيوبيا بسبب سد النهضة

قالت الدكتورة هبة البشبيشي المتخصصة فى الشأن الأفريقي، إن دينا مفتى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، مجنون، وتصريحه الأخير بملء سد النهضة فى شهر 5 غير صحيح.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن إثيوبيا لن تتمكن من الملء الثانى للسد إذا تقدمت مصر و السودان بشكوي أمام الاتحاد الإفريقي.





ولفتت إلى أن مصر و السودان لم يشتكيا حتى الآن، وأن ما تقوم به مصر و السودان اجراءات تفاوضية.





وأشارت إلى أن السد الإثيوبي قنبلة مائية قد تنفجر فى أى لحظة ولم يختبر هندسيًا.





وأوضحت أنه قد يحدث صراع مسلح بين مصر و السودان و إثيوبيا، ولذلك نطالب بتقديم شكوى رسمية، وبأسلوب قانوني.



