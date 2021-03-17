قبل بيعه بالسوق السوداء .. ضبط 1.5 طن دقيق مدعم وسط الإسكندرية

شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى مدير الادارة حملات لتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين، وذلك وفق تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.





وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة السيارة 50 كجم بمنطقة اللبان بغرض بيعهم فى السوق السوداء، وبها بعض الشكائر تابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية .





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تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.





يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، شنت حملة مكبرة، للرقابة على السلع التموينية المدعمة حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة، بإدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، ومالك الشافعي، مفتش بالإدارة.





وأسفرت عن تحرير محضر حيازة و تجميع كمية 1200 كجم سكر تمويني مدعم بغرض البيع في السوق السوداء في سيارة نصف نقل بطريق الساحل بمنطقة برج العرب.