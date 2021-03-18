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تعليم

ننشر خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج

الخميس 18/مارس/2021 - 07:54 ص
رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن ارقام الجلوس
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ياســـمين بدوي
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطا إلكترونيا على موقعها الرسمي على الانترنت ، لـ الاستعلام عن ارقام جلوس الطلاب المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج .


حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، يمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن ارقام جلوس ابناؤنا في الخارج من خلال الخطوات التالية :

- ادخل على رابط الاستعلام عن ارقام جلوس ابناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
- ادخل الرقم القومي المصري للطالب 
- اضغط على تسجيل دخول

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه ستظهر للطالب صفحة جديدة فيها بيانات اخرى ملوبة للطالب وهي الاسم والرقم القومي والصفارة ، ثم يقوم الطالب بالضغط على الزر الازرق للاطلاع على رقم الجلوس ثم طباعته

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة للزر الاخضر ، فهو للاطلاع على البريد الالكتروني الخاص بالطالب على موقع وزارة التربة والتعليم 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة أن الطالب لم يستخرج له شهادة ميلاد رقم قومي مصري او ان الطالب جنسيته غير مصري ، عليه اختيار جميع البيانات ثم الضغط على زر بحث ، لتظهر بيانات الطالب وقد يظهر ضمن مجموعة طلاب اخرين ويجانب كل طالب زر اختر 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.

وأوضحت وزارة وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج ( https://sabroad.emis.gov.eg) في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.

وأكدت أن الطالب المتخلف عن تقديم الامتحانات في المواعيد المقررة سيكون له دور ثاني.
ننشر خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج
ننشر خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس امتحانات أبنائنا في الخارج
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