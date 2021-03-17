ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج للصفوف من 4 ابتدائي وحتى 2 ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية (من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي) وفقًا لنظام دراسة الطالب (عربي أو لغات أو دمج)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021.





وأوضحت وزارة وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة الامتحانات على موقع أبنائنا في الخارج ( https://sabroad.emis.gov.eg ) في المواعيد المحددة في الجدول لكل مادة .





وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الطالب سيقوم بطباعتها والإجابة عليها في المنزل حيث أنها بنظام الكتاب المفتوح open book وتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، ويتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي تحددها السفارة.



