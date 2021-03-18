مع حلول شهر رمضان.. من هو أول من اكتشف العرقسوس

عرف نبات العرقسوس منذ أكثر من 4 آلاف سنة في مصر، وسوريا، وبعض دول آسيا، وأوروبا، ودائمًا ما يرتبط بشهر رمضان، فلا تخلو المائدة الرمضانية منه.





العرقسوس واحد من أشهر المشروبات المصرية، والرمضانية بالتحديد، ودائما ما تظهر عربات وبائعى المشروب بالشوارع فى شهر رمضان المبارك.

والعرقسوس أو (أصل السوس) عبارة عن نبات شجرى معمر ينبت فى كثر من بقاع العالم، مثل سوريا وآسيا الصغرى وأواسط آسيا وأوروبا ومصر.