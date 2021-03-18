ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم .. استئناف أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 41 ألف جنيه إسترليني لـ«توأم زينة»

الخميس 18/مارس/2021 - 07:54 ص
احمد عز وزينة
احمد عز وزينة
Advertisements
اسلام مقلد
تنظر محكمة استئناف عالى الأسرة ، اليوم الخميس، الاستئناف المقام من الفنان أحمد عز، على حكم أول درجة الصادر بإلزامه بدفع 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن العامين الدراسيين 2018- 2019، و2019- 2020.

كانت محكمة أسرة مدينة نصر قضت بإلزام «عز» بدفع مبلغ قيمته 41 ألفًا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لـ«توأم زينة» عن عامين دراسيين، كما قضت بإلزامه بدفع 42 ألفًا و350 جنيهًا مصريًا، قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

كانت الفنانة زينة أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم معتز الدكر، دفاع زينة، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر «عز» في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 مارس 2021

عرض الخميس .. اشتر آيفون 7 بـ 2600 جنيه

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

أخبار الرياضة.. شوبير يعلق على مطالب نجم الأهلي بالرحيل وإلغاء الدوري ..قناة الزمالك تفتح النار على اللاعبين.. ميدو يحذر الوزير وإدارة القلعة البيضاء.. وزير الرياضة يطمئن جماهير الأبيض

قرار صادم من سامسونج لمحبي الهواتف كبيرة الحجم

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد إصابتها بفيروس كورونا

نشهد ما يشبه طوفان سيدنا نوح.. أستاذ موارد مائية يُحذر من خطورة سد النهضة

الغندور يفتح النار على لاعبي الزمالك: يلعبون من أجل المال دون انتماء.. من يريد الرحيل فعليه تقديم عرض

ميدو في رسالة تحذيرية لوزير الرياضة وإدارة الزمالك: احذروا الخونة.. ومن أتى بكارتيرون فعليه تقديم استقالته

8 وسائل ذهبية لجلب الرزق الواسع والبركة .. عليك بها

حكم قراءة القرآن من المصحف بدون ضوء .. الإفتاء تجيب .. فيديو

بسبب عملية شراء أونلاين .. رجل يجد نفسه مهددا بالسجن 20 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنقذته من الانتحار وبعد أيام أنهى حياتها بـ 10 طعنات .. تفاصيل

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه ووالدته تصارع الموت بسبب كلاب مفترسة