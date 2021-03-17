تعليق شريف إكرامي بعد تصدر بيراميدز مجموعته في الكونفدرالية

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إن الفوز الذي حققه فريقه اليوم على تومانجو التنزاني بهدفين دون رد، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية كان هامًا للغاية قبل فترة التوقف الدولي.





وأضاف :"أبارك للاعبين والجهاز الفني ولإدارة النادي على هذا الفوز، فمن المهم تحقيقه خارج ملعبنا".





وتابع :"المباراة كانت هامة للغاية وتحقيق الفوز خارج الملعب هو أقصى أماني أي فريق فالمكسب خارج الديار يمنحنا الثقة ويقوم بإيصال رسالة للمنافسين".





واضاف :"أصبحنا متصدرين للمجموعة بعدما وصلنا للنقطة السادسة، حيث حققنا الفوز في أول مباراتين".





وواصل :"لاعبو بيراميدز اعتادوا على خوض المباريات في مثل هذه الأجواء الصعبة في إفريقيا وهو أمر نعرفه عن الفريق قبل الانضمام للفريق".





وقال:"كنا في حاجة إلى هذا الفوز قبل التوقف الدولي، وحققنا هدفنا من هذه المرحلة".





وعن تقييمه للفترة الماضية لبيراميدز قال :" في البطولة الإفريقية نسير بخطى ثابتة، أما بالنسبة للدوري حدث تقصير في البداية ولكن نجحنا في استعادة توازنا وسنحاول في الوصول لأبعد نقطة".





وأوضح :"نعرف جيدا هدفنا ونحاول الوصول لأبعد نقطة ونسعى لتحقيق ما نريده".





واختتم :"سعيد بالتواجد في بيراميدز، بعدما حصلت على فرصة اللعب والمشاركة بشكل أساسي بمساعدة زملائي في الفريق وبالنسبة لي أنا مستمتع بالتواجد في النادي وأتمنى أكون إضافة للنادي".