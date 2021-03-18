تبطئ علامات الشيخوخة.. تعرف على فوائد الفراولة الجمالية

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر؛ عبر صفحتها على الفيسبوك ؛ بعض الفوائد الجمالية الفراولة للبشرة.





1- تبطئ علامات الشيخوخة :

فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في الفراولة تأخر عملية الشيخوخة، وتساعد على منع تلف الجلد والجسم الذي تسببه الجذور الحرة المسببة للشيخوخة. بالإضافة إلى تناول الفراولة، يمكنك استخدامها كقناع للوجه للحصول على العديد من الفوائد لمكافحة الشيخوخة. وذلك عن طريق مزج معلقه من زبده الفراوله مع ملعقة صغيرة من العسل و2 ملاعق شاي من زبدة الحليب، وتطبيق العجينة على كامل الوجه والعنق لمدة 20 إلى 25 دقيقة، ثم غسله بالماء البارد. يمكنك تكرار هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.





2- تخفف الشفاه الداكنة :

الفراولة تحتوي على المعادن والفيتامينات الحيوية التي يمكن أن تساعد في تفتيح اللون الداكن في الشفاه وعلاج تشققها. بالإضافة إلى ذلك، تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة التي تميل إلى جعل الشفاه تظهر جافة ومتشققة. لذلك يمكن خليط معلقة كبيره من زبدة الفراولة و 2 ملاعق كبيرة من الفازلين، وتخزين الخليط في الثلاجة واستخدامه بمثابة مرهم للشفاه 2 أو 3 مرات يوميا.





3- علاج حب الشباب :

الفراولة هي واحدة من أفضل المكونات للبشرة المعرضة لحب الشباب. وطبيعتها الحمضية تساعد على إزالة الزهم الزائد، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية لظهور حب الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، أنها تحتوي على الألياف التي تساعد في التخلص من السموم الضارة من الجسم. مما يجعل أكل الفراولة أو إستخدامها كقناع لعلاج لحب الشباب والبثور وذلك عن طريق القليل من زبدة الفراولة خلطها مع ملعقة كبيرة من القشدة أو مع اللبن قليل الدسم الغير محلى، وتطبيق الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق، ثم شطفه بالماء البارد. وإستخدام هذا العلاج مرتين في الاسبوع لعلاج حب الشباب والبثور.





4- تقشر الجلد :

تعمل الفراولة أيضا كمقشر طبيعي للبشرة لإحتوائها على فيتامين (C) والصفصاف لإزالة خلايا الجلد الميتة والزهم الزائد وغيرها من الشوائب من البشرة. علاوة على ذلك، تساعد أيضا في تغذية واصلاح جميع أنواع الجلد. ببساطة اخلطي القليل من زبده الفراولة مع ملعقة صغيرة من السكر وزيت الزيتون. وتدليك هذا الخليط بلطف على الوجه باستخدام حركات دائرية، ثم تركها لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام. يمكنك إتباع هذا العلاج مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع.





5- تفتيح لون البشرة :

الفراولة لها خصائص تفتيح البشرة، وذلك بوجود حمض يلاغيتش الذي يزيل الشوائب والبقع. في حين أن المواد المضادة للاكسدة الموجودة في الفراولة تحمي الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. كما تحتوي أيضا على فيتامين (B) المركب، والجلوكوز، كاروتين، والأحماض الأمينية التي تساعد على تحسين البشرة. وذلك عن طريق وضع القليل من زبدة الفراولة على كامل الوجه والعنق لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يغسل بالماء البارد. يمكنك تكرار هذه العملية ثلاث مرات في الأسبوع لأفضل النتائج.





6- تحافظ على بشرة صحية :

الفراولة رائعة في الحفاظ على البشرة صحية لإحتوائها على المواد المضادة للاكسدة والمنغنيز. كما تساعد على تفتيح البشرة، والحفاظ عليها في حالة صحية ولديها خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على تقليل تهيج الجلد. لذلك يمكنك مزجي زبدة الفراولة مع ماء الورد وتطبيق القناع على الوجه والرقبة. واستعمال هذا الخليط كل ليلة قبل الذهاب إلى السرير للحصول على أفضل النتائج.





7- حماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية :