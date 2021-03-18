فليك: حزين لهذا السبب رغم تأهل بايرن.. ولو قمت باختيار فريق لتجنبه بربع النهائي سنواجهه

أبدى هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني سعادته بالفوز أمام لاتسيو والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، 6/2 بنتيجة المباراتين في دور الـ16 من المسابقة، ليطيح بنسور العاصمة الإيطالية.
وقال هانزي فليك في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي "يويفا" بعد المباراة: "كان من المهم بالنسبة لي أن نفوز أمام لاتسيو ، لقد دافعوا بشكل جيد لكني أعتقد أن الفوز كان مستحقًا لنا، والتأهل كذلك، لكن التأهل لا ينسيني أنني حزين لاستقبال شباكنا هدفًا مرة أخرى".
وأكمل: "هجومنا قوي للغاية ونسبب مشاكل كبيرة للخصوم، من المهم أن نستمر بهذه الطريقة وندافع من الأمام حتى نجعلهم تحت ضغط، ولا نجعلهم يحصلون على الفرص بسهولة ، هذه هي طريقتي التي أريد أن ألعب بها، وفريقي يجيد تطبيقها جيدًا".
وأردف: "اقتربت مع حسن صالح حميديتش من بعضنا البعض، وتحدثنا، كانت محادثة قصيرة، لكننا عملنا لصالح النادي ،لا نفضل خصمًا على الآخر، هدفنا التأهل إلى نصف النهائي، ولذلك سنحاول الفوز على أي خصم، ولكن إذا قمت باختيار فريق أتجنب مواجهته، سنواجهه".