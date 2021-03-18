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شاهد.. متحف الفن الإسلامى يروى تاريخ الحكم الإسلامي

الخميس 18/مارس/2021 - 09:16 ص
متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي
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هاجر إبراهيم
أستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرا بعنوان، متحف الفن الإسلامى يروى تاريخ الحكم الإسلامي.

ووفقا للتقرير، يقع متحف الفن الإسلامي فى منطقة باب الخلق وهو أحد أهم معالم السياحة فى القاهرة.

ويعد متحف الفن الإسلامي من أكبر المتاحف الإسلامية فى العالم التى تحاكى حقبة الحكم الإسلامي لمصر، حيث يضم المتحف حاليا بعد تجديده أكبر مجموعة للقطع من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وبدأت فكرة تجميع وعرض التحف الإسلامية فى عام 1880 م ثم تم تأسيس مبنى المتحف فى عام 1902م، وكان قبل ذلك يسمى بدار الأثار العربية.

وثم سمي متحف الفن الإسلامي منذ عام 1952م، لأنه يضم تحف وقطع فنية صنعت فى عدد من البلاد الإسلامية، كما أنه يضم مجموعة نادرة من أدوات الفلك والهندسة والكيمياء والأدوات الجراحية التى كانت تستخدم فى العصور الإسلامية المزدهرة.

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