أفضل 5 طرق لإزالة بقع العمر من الوجه

يبدو أحيانًا أن الحصول على بشرة مثالية وبشرة موحدة أمر مستحيل، كيف تتخلصين من البقع العمرية على الوجه ولا تنفق على مستحضرات التجميل الكثير من المال، فيما يلي أكثر الوسائل فعالية التي ستكون قادرة على تحمل أي تكلفة.

ليمون

من المعروف أن عصير الليمون علاج رائع لتبييض البشرة، لكن تذكر ، من أجل الاستفادة من خصائصه السحرية ، تأكد من التحقق من انحناء الكوع إذا كان لديك حساسية من الحمضيات. طريقة التحقق بسيطة للغاية، قم بالتنقيط بضع قطرات من داخل الكوع وراقب رد فعل بشرتك.

إذا لم يحدث احمرار أو إزعاج بعد 30 دقيقة ، فيمكنك استخدام هذه الأداة بأمان، اعصري ليمونة واخلطي العصير مع نفس الكمية من الكريمة الحامض، قبل وضع القناع ، استخدمي مقشرًا لإزالة خلايا الجلد الميتة، ضع الخليط على البقعة لمدة 15 دقيقة. ثم اشطفها بالماء الدافئ وامسحها بالتونر.

مشروب غازي



إذا لم يكن لديك كريمة حامضة ، يمكنك استخدام صودا الخبز، سيكون موجودًا في كل عائلة، اخلطيها مع الماء وعصير الليمون بنسب متساوية للحصول على عجينة، ضعيه على البقع واشطفيه بعد 15 دقيقة، هذا يعني أنه يمكنك مسح الوجه بالكامل مرة كل يومين لتوحيد لون البشرة.

نبات الصبار

يحتوي الصبار على قدر هائل من الخصائص الفريدة المفيدة، من المستحسن أن يكون كل مبنى (ولكن ليس بالضرورة)، يساعد على التئام الجروح وعلاج نزلات البرد ورفع المناعة وتبييض البشرة، لتبييض البشرة ، قم بعصر اللب من الورقة وقم بتطبيقه على المناطق المصابة مرتين في اليوم، حاول ألا تغسله في أول 30 دقيقة.

أسبرين

هذا الدواء موجود في كل صيدلية وهو رخيص جدا، يمكنهم أيضًا تبييض البشرة، تحتاج لطحن 10 أقراص وإضافة المسحوق في 100 مل من الماء، هذا المحلول يمسح وجهك طوال اليوم حتى تختفي البقع.



زبادي

يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تجديد البشرة وتطهيرها والتخلص من التصبغات، تحتاج إلى زبادي طبيعي بدون إضافات، ضعيه على المناطق التي بها مشاكل لمدة 20 دقيقة ، ثم اشطفيها بالماء الدافئ.