استبدال مزيل المكياج بزيت الخروع.. 6 نصائح للمساعدة على نمو الرموش

هناك ستة أسرار للحصول على رموش جيدة وصحية ،فجمال ومظهر الرموش الصحي لا يعتمد فقط على العوامل الخارجية، ولكن أيضًا على كيف وماذا نأكل، واستخدام الفيتامينات ونمط الحياة الصحي.

لذلك، فإن الخطوة الأولى نحو الرموش الخصبة والصحية هي استخدام مصل نمو الرموش، ففي صناعة التجميل الحديثة، تنتج العديد من العلامات التجارية لمستحضرات التجميل بالفعل أمصال عالية الجودة والأهم من ذلك أنها فعالة وسهلة الاستخدام.

يجب وضع بعضها قبل النوم على رموش نظيفة ، وهناك أمصال يمكن استخدامها قبل وضع المكياج ، فهي لا تغذي بصيلات الشعر فحسب، بل تضيف أيضًا حجمًا مرئيًا إلى الرموش.



الخطوة الثانية هي استبدال مزيل المكياج بزيت الخروع العادي. الميزانية والزيت الفعال للغاية لهما تأثير كبير على النمو الجديد للأهداب، فهو يجعلها أقوى وأكثر لمعانًا. يذوب المكياج المقاوم للماء في دقائق بفضل زيت الخروع ، أثناء إزالة الماسكارا ، تلتئم الرموش وتكثف.

يمكنك أيضًا استخدام زيت الخروع على شكل مرطبات ، وتركها لمدة 15-20 دقيقة، وتطبيقه أيضًا بفرشاة نظيفة على الرموش من الجذور. لا يهم الطريقة التي تستخدمها، فالانتظام هو الشيء الرئيسي في هذا الأمر.

في الخطوة التالية، يوصي الخبراء بشدة بشراء ماسكارا عالية الجودة لن تجف الرموش وتثقلها وتلصقها. عند شراء الماسكارا، انتبه لتكوينها ومكوناتها المرطبة والغذائية - ستكون مكافأة كبيرة.



اعتني بالرموش ليس فقط من الخارج ، ولكن أيضًا من الداخل. إن اتباع نظام غذائي صحي ، إلى جانب المكملات الغذائية والفيتامينات الضرورية ، سيحفز أيضًا النمو السريع للرموش الصحية والكثيفة. لذلك ، تأكد من أن الفيتامينات مثل: البيوتين ، والزنك ، والسيلينيوم ، وكذلك الفيتامينات B ، و B5 ، و B6 موجودة دائمًا في نظامك الغذائي اليومي.

مثل هذا الإجراء التجميلي مثل تمديد الرموش أصبح الآن شائعًا جدًا في جميع أنحاء العالم ، بالنسبة للكثيرين هو الطريقة الوحيدة لتبدو مثالية دائمًا. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه حتى هذا الإجراء يجب أن يتم تناوله بشكل متعمد.

حتى لا يؤثر هذا الإجراء سلبًا على نمو ومظهر رموشك الطبيعية ، اختاري الطول والكثافة الصحيحة للتمديد. الرموش الكثيفة والسميكة تقطع الشعر الطبيعي وتجعده أيضًا. اذهب فقط إلى المتخصصين المؤهلين الموثوق بهم ، ستكون رموشك ممتنة للغاية لذلك.

العناية اليومية المناسبة برموشك ضرورية مثل شعرك على رأسك. مهمتك الأساسية في كل مرة قبل الذهاب إلى الفراش هي تنظيف الرموش نوعًا من مستحضرات التجميل المزخرفة ، وكذلك ترطيبها بانتظام واستخدام أمصال خاصة.