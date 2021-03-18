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أخبار العالم

بعد استدعاء سفيرها من واشنطن.. موسكو تعلن عن خطوات جديدة من مجلس الاتحاد الروسي

الخميس 18/مارس/2021 - 10:32 ص
علما الولايات المتحدة
علما الولايات المتحدة وروسيا
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سمر صالح
أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي اليوم الخميس أن استدعاء سفير موسكو في واشنطن لن يكون الخطوة الأخيرة؟

أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إلى موسكو للتشاور، حيث سيتم تقييم آفاق العلاقات مع واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية إن الهدف من المشاورات هو "بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية قريبة من تجاوز مرحلة المئة يوم الرمزية على توليها السلطة، وهي مناسبة جيدة لمحاولة تقييم ما نجح فيه فريق جو بايدن، وما لم ينجح فيه.

وأضاف أن الأهم بالنسبة لموسكو هو "تحديد السبل الممكنة لترميم العلاقات الروسية الأمريكية" التي تمر بمرحلة متأزمة بسبب سياسة واشنطن.

وأشار إلى أن من مصلحة موسكو "منع تدهور لا رجعة عنه لهذه العلاقات إذا كان الأمريكيون يدركون خطورة تداعيات ذلك".

 
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