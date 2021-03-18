بعد إصابته مع بيراميدز.. قرار جديد من البدري بشأن رمضان صبحي مع منتخب مصر

يدرس حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استدعاء رمضان صبحي للخضوع إلى كشف طبي كامل من قبل طبيب المنتخب لحسم مصيره من التواجد فى قائمة الفراعنة من عدمه.





وتعرض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز إلى إصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع فريقه بيراميدز خلال مباراة أمس أمام نامونجو التنزانى.





ولعب بيراميدز أمام نامونجو التنزانى فى الجولة الثانية من منافسات مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتى انتهت بفوز رائع لبيراميدز خارج الديار بهدفين دون رد.





وأكد بيراميدز إصابة رمضان صبحي بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة اليوم ويحتاج إلى غياب لمدة 10 أيام ، وهو الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب بات من الصعب تواجده ضمن حسابات منتخب مصر فى المباراتين المقبلتين أمام كينيا وجزر القمر والمقرر إقامتهما خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري.