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رياضة

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بضم مهاجم أجنبي سوبر

الخميس 18/مارس/2021 - 04:04 م
صدى البلد
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ملك موسى
طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الموسم المقبل.

يأتي هذا لتدعيم صفوف الفريق بسبب رؤيته أن الفريق يعاني على الصعيد الهجومي ولا يوجد لاعب قادر على تعويض رحيل مصطفى محمد في خط هجوم الفريق.

وأوضح كارتيرون لمسئولي الزمالك أن مصطفى محمد كان يمثل قوة ضاربة في خط الهجوم ورحيله عن الفريق يحتاج إلى لاعب مميز في الخط الهجومي لتعويض  حتى يكون الفريق قادرًا على استكمال المنافسة في المواسم المقبلة.

وقام كارتيرون باستبعاد مروان حمدي من قائمته في مباراة الترجي التونسي الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا ورغم عدم قيد سيف الدين الجزيري في القائمة الافريقية.

 لكن المدرب قام باستبعاد مروان حمدي لعدم قناعته به من الأساس في الوقت الذي خرج مروان حمدي من حسابات كارتيرون لعدم القناعة به.
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