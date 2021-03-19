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تعليم

انطلاق دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد بمركز تعليم الكبار عين شمس

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد.

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وأضاف السعيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الدورة ستبدأ الأحد 21 مارس 2021، عبر نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال التدريب الإلكتروني وتكنولوجيا التعليم والمعلومات، ينظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس بالتعاون مع العربية للاستشارات التريوية والتدريب "أونلاين".

وأشار السعيد الي محاور الدورة وهي كالاتي:

•تصميم برنامج تدريب إلكتروني.
•تصميم الأنشطة التدريبية الإلكترونية.
•تطبيقات استخدام بعض أدوات التدريب الإلكتروني المتزامن وغير المتزامن.
•أساسيات إنشاء فصل افتراضي.
•تطبيقات إنشاء فصل افتراضي علىzoom meeting  
•أساسيات استخدام نظم إدارة التعلمLMS (Google Classroom).
•توظيف القوالب الجاهزة لإنتاج الفيديو التفاعلي
•تصميم الاختبارات الإلكترونية
•تصميم استمارات الحضور والتقييم.
•تصميم استمارات استطلاع الرأي
•التسويق الإلكتروني الشخصي للمدرب

وأكد الدكتور اسلام ان موعيد الدورة 6 أيام الأحد والثلاثاء والخميس لمدة أسبوعين من 21 مارس إلى 1 أبريل 2021، من الساعة السادسة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق ZOOM
للانضمام لجروب الدورة على الرابط:

كما استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ممثلي إحدى شركات النقل البري وتم خلال اللقاء توقيع تعاقد  ما بين الجامعة وإحدى شركات النقل البري بموجبة يحصل حاملي كارينه رابطة خريجي جامعة عين شمس علي خصم 15% علي  اتوبيسات ( الكلاسيك والديلوكس) ، وكذلك سيحصل الأقارب من الدرجة الأولى على نفس نسبة الخصم، كذلك تم مناقشة دعم سبل التعاون مستقبلًا واستعراض العديد من الخدمات التى تقدمها الشركة والتي يمكن للجامعة الاستفادة منها.

حضر اللقاء الدكتورة  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتورة  ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجين بالجامعة التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي. 
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