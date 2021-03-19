تعليق غاضب من شوبير بعد "تلميحات" بسبب ضم نجله لقائمة المنتخب الأوليمبي

غضب الإعلامي أحمد شوبير بسبب الانتقادات التي توجهت لنجله مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر الأوليمبي.





وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج ملعب اون: كنت أرى أن مصطفى شوبير يستمر في التدريب بناديه حتى لا يتم فتح الباب للحديث عن أي شيء.





وأضاف: لا أريد التطرق الى تلك الأمور التي تثار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكن لابد أن يعلم الجميع أن اختيارات المدير الفني دائماََ ما تأتي على أسس كثيرة وليست من السوشيال ميديا.



